FruitNews: Россия импортирует до 95% замороженных ягод

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Производители крепких алкогольных напитков, создающие настойки, могут внести корректировки в свои планы из-за недостатка ягод, цена на которые выросла на 30-40%. Россия импортирует 90-95% замороженных ягод из-за границы, сообщает « Коммерсант ».

Крупные изготовители алкоголя могут уменьшить выпуск ягодных настоек, рассказали представители «Татспиртпрома» и «Ладога». Это происходит из-за ограниченного количества сырья.

По словам генерального директора ИА FruitNews Ирины Козий, изготовители продуктов питания и алкогольных напитков чаще применяют культивируемые ягоды. Среди них арония, смородина, клюква и крыжовник.

Около 70-75% свежих и 90-95% замороженных ягод привозят в страну из-за границы. По словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, самообеспеченность ягодами в РФ — максимум 20%.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно нарастила импорт фруктов, ягод и орехов из Грузии.