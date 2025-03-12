Франция не поддерживает идею о конфискации активов России

В настоящее время Париж не поддерживает идею с конфискацией замороженных российских активов, однако не прекращает изучать такие возможности, об этом заявила официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Софи Прима, пишет ТАСС со ссылкой на Sud Radio.

«Пока мы не поддерживаем», — заявила Прима, отвечая на соответствующий вопрос ведущего, действительно ли Франция хочет конфисковать замороженные активы Москвы.

По словам министра-делегата, если Франция решится на такой шаг, то за этим могут последовать «системные эффекты», которые затронут не только внутреннюю экономику, но и негативно отразятся на экономике всего Евросоюза. Это связано с тем, что ряд других неевропейских стран хранят свои средства на территории банков в ЕС.

Ранее Франция согласовала очередной пакет военной помощи для Украины, согласно которому Киев получит деньги от доходов с замороженных российских активов. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Париж действительно передаст Киеву средства от активов РФ, то он нарушит международные правовые нормы, а также подпортит себе репутацию — другие страны могут начать сомневаться в том, что хранить средства во Франции безопасно.