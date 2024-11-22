Фондовый рынок России растет на открытии торгов

РТС и индекс Московской биржи во время открытия торгов выросли на 2,33%. К 10:01 по московскому времени индекс прибавил 1,9% и составил 2617,4 пункта. РТС также прибавил 1,9% и вырос до 818,84 пункта, сообщает «Коммерсант» .

Уже через 14 минут индекс Мосбиржи ускорил рост и достиг 2 619,37 пункта, а индекс РТС — 819,78 пункта. Максимальный рост показали АО «Московский кредитный банк», холдинг «Селигдар» и АО «Банк Санкт-Петербург».

Ранее курс доллара поднялся выше 103 рублей на международном рынке Forex. Официальный курс Центробанка на 22 ноября составляет 100,6798 рубля за доллар. Затем курс евро превысил 108 рублей во время торгов на рынке Forex.

Российская нацвалюта продемонстрировала ослабление после того, как 21 ноября президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам. В своей речи глава государства объявил об ударе новейшей ракетной системой «Орешник» по Украине в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.