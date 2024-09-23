Финансист Пономарев посоветовал не погашать кредит досрочно в 2024–2025 гг

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев отметил, что в большинстве случаев россиянам ни в этом, ни в 2025 году не стоит торопиться досрочно погашать взятые кредиты. Об этом сообщает Газета.ru .

Он напомнил, что весной ЦБ РФ и многие экономисты говорили о возможном снижении ключевой ставки до конца 2024 года, но этого не произошло из-за высоких темпов инфляции в стране. Также ставка выросла. На сегодняшний день, вероятно, что уменьшаться она будет не раньше весны 2025 года. Возможно, это случится даже во второй половине следующего года.

«Это значит, что по крайней мере в ближайшие полгода-год мы будем наблюдать уникальную ситуацию, когда плата за обслуживание взятых ранее кредитов оказывается меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам», — пояснил Пономарев.

По его словам, сейчас вместо того, чтобы торопиться закрыть кредит как можно быстрее, россиянам экономически выгоднее положить свободные деньги на вклад.

Как уточнил эксперт, если у человека кредит взят по ставке 15%, а по нему осталось выплатить 1 млн рублей, и есть свободные финансы на полное погашение, то лучше положить деньги на депозит. Тогда их при ставке 18% годовых хватит и на выплату процентов по кредиту, и еще можно получить дополнительный доход — свыше 30 тыс. рублей за год.

13 сентября Банк России снова повысил ключевую ставку. На этот раз она выросла с 18% до 19%.