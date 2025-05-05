«Фигаро»: резкий рост заказа посылок из Китая вызвал тревогу в Европе

В Европе зафиксирован резкий рост числа недорогих покупок через китайские онлайн-платформы. Из КНР в Европу доставляют миллионы посылок, из-за чего власти Евросоюза забили тревогу, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на французское издание «Фигаро».

В основном европейцы делают недорогие покупки через Shein и Temu. Каждую ночь из Китая в Европу прилетают около 600 грузовых самолетов. В прошлом году в страны ЕС было доставлено 4,6 млрд посылок, 91% которых — из Китая.

На Францию из этого количества приходится 800 млн посылок из Китая стоимостью менее 150 евро. Такая сумма — порог, с помощью которого в странах ЕС можно избежать уплаты таможенных пошлин. Всего французы потратили за прошлый год на покупки на китайских платформах 4,8 млрд евро.

Из-за того, что европейцы предпочитают заказывать дешевые товары из КНР, местные продавцы стали чаще банкротиться. Между тем сам ЕС терпит убытки из-за отсутствия пошлин, а вот КНР обогащается.

На фоне этого Европа хочет защитить свой рынок, заставив китайские платформы умерить свои аппетиты. Власти выдвинули идею создания «механизма взимания сборов за каждую мелкую ввозимую посылку».

Ранее стало известно, что Пекин увеличил экспорт мясной продукции в РФ почти в четыре раза. Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса для России.