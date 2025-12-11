Федоров: спор о скидках между банками и маркетплейсами должен быть симметричным

Если банки требуют открытости от маркетплейсов, то они, в свою очередь, тоже должны открыть свои экосистемы. Об этом заявил председатель совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, спор между банками и маркетплейсами должен закончиться симметрией, а не частными решениями. Он считает, что каждой из сторон следует проявлять открытость.

«Если говорить о равном доступе к платформам, то экосистемы банков тоже должны открываться», — сказал Федоров.

По его словам, сейчас кредитные организации создают закрытые экосистемы, в которых есть собственные скидки, бонусы и т. д. Эксперт считает, что в качестве симметричных мер банки могли бы начислять кэшбек при оплате картами других организаций, давать скидки на страховки, показывать в своих приложениях предложения всех участников рынка.

Федоров настаивает на системных изменениях, в том числе в законе о банковской деятельности.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что стоимость товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. Глава Сбера Герман Греф заявил, что онлайн-платформы из-за скидок недоплатили 1,5 трлн рублей налогов в 2025 году. Между тем 2/3 россиян считают несправедливым запрет скидок на маркетплейсах.