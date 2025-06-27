ФАС заинтересовалась барьерами провайдера АСВТ на доступ в Московском регионе

Федеральная антимонопольная служба направила запросы о барьерах, которые наблюдаются при получении доступа в дома Московского региона, где работает провайдер АСВТ, сообщает пресс-служба организации.

Проверка начата в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией. ФАС изучит представленные восемью интернет-провайдерами сведения и определит факторы, ограничивающие выбор оператора связи в 31 ЖК на территории столицы и Подмосковья, где работает оператор АСВТ.

Еще служба рассмотрит сведения жилищных инспекций, касающихся управляющих компаний этих ЖК.

Ранее у оператора АСВТ произошел сбой в работе, из-за чего жители нескольких жилых комплексов региона не могли пользоваться интернетом. Это было связано с DDoS-атаками.