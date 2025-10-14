ФАС согласовала сделку по покупке гипермаркетов «О’Кей»

сегодня в 11:50

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку о слиянии, которая касается сети гипермаркетов «О’Кей», сообщается в официальном Telegram-канале ФАС .

Антимонопольный орган изучил запрос, поданный ООО «Земун», на покупку 99% доли в уставном капитале ООО «РБФ Ритейл», холдинговой компании. Ранее ФАС одобрила ее приобретение 99,56% ООО «О’КЕЙ».

В результате данной операции покупатель получит опосредованный контроль над сетью, состоящей из гипермаркетов.

По заключению ФАС, данная сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию в сферах оптовой и розничной реализации товаров.

Ранее сообщалось, что «Лента» намерена купить гипермаркеты «О’Кей». По предварительной информации, сделка будет оцениваться от 40 до 55 млрд рублей.

