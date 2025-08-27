«Лента» собирается купить сеть гипермаркетов «О’кей»

Компания «Лента», принадлежащая «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова, собирается приобрести сеть гипермаркетов «О’кей». В данный момент статус у сделки — «необязывающее предложение» (NBO), рассказали газете «Известия» три источника, которые близки к сторонам, ведущим переговоры.

Купить «О’кей» компания «Лента» сможет, только если правкомиссия даст разрешение на такие действия. При этом «О’кей Групп» собирается закончить реструктуризацию бизнеса до конца этого года.

«Лента» может купить сеть гипермаркетов за 40-55 млрд рублей. Благодаря этому оборот компании вырастет почти на 140-150 млрд рублей. Доля компании на рынке продуктовой розницы тоже увеличится.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сделка — стратегический шаг, позволяющий консолидировать масштабные торговые форматы. При этом только компания «Лента» может действительно претендовать на покупку сети «О’кей». Международные фирмы не имеют права на участие в такой сделке.