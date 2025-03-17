ФАС России предложила крупнейшим торговым сетям снизить наценки на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к ведущим ретейлерам с предложением ограничить наценки на продукты, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС сделала предложение крупнейшим торговым сетям, которые ранее не присоединились к инициативе. Служба попросила ретейлеров снова рассмотреть возможность снизить наценки на продукты.

Кроме того, ведомство обратилось к ассоциациям АКОРТ и АКИТ. Оно попросило их поработать с магазинами, которые еще не присоединились к инициативе.

Как только торговые сети решат ограничить наценки на продукты, они направят в ФАС соответствующее уведомление. В нем они укажут список товаров, по которым будут взяты добровольные обязательства.

Служба уточнила, что высоко ценит поведение торговых сетей, которые присоединились к инициативе.

Ранее ФАС оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк. Кредитные организации размещали ненадлежащую рекламу.