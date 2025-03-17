ФАС России предложила крупнейшим торговым сетям снизить наценки на продукты
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к ведущим ретейлерам с предложением ограничить наценки на продукты, сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС сделала предложение крупнейшим торговым сетям, которые ранее не присоединились к инициативе. Служба попросила ретейлеров снова рассмотреть возможность снизить наценки на продукты.
Кроме того, ведомство обратилось к ассоциациям АКОРТ и АКИТ. Оно попросило их поработать с магазинами, которые еще не присоединились к инициативе.
Как только торговые сети решат ограничить наценки на продукты, они направят в ФАС соответствующее уведомление. В нем они укажут список товаров, по которым будут взяты добровольные обязательства.
Служба уточнила, что высоко ценит поведение торговых сетей, которые присоединились к инициативе.
Ранее ФАС оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк. Кредитные организации размещали ненадлежащую рекламу.