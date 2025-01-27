ФАС обязала издательство «Просвещение» вернуть более 2 млрд руб незаконных доходов за учебники

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«Просвещение» снизит цены на учебники по русскому языку, биологии и истории

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала издательство «Просвещение» вернуть в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода и снизить цены на учебники, сообщает «Царьград» .

Антимонопольное ведомство выявило нарушения в деятельности АО «Издательство „Просвещение“». В ходе проверки соблюдения антимонопольного законодательства выяснилось, что стоимость учебников по русскому языку, истории и биологии увеличилась быстрее, чем расходы на их производство и реализацию, отмечается в сообщении.

В результате рентабельность значительно превысила средний уровень по отрасли.

ФАС предписала издательству снизить цены на данные учебники и перечислить в бюджет 2 миллиарда доходов, полученных незаконно.

Ранее ФАС потребовала от комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области исключить из тарифов ЖКХ 1 миллиард рублей экономически необоснованных расходов.