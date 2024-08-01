Евросоюз в новом пакете санкций хочет отказаться от российской рыбы

Евросоюз намерен ограничить ввоз рыбы из России в новом пакете санкций против страны, который планируют ввести из-за специальной военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Die Welt.

На ограничении ввоза российской рыбы в Евросоюз настаивают страны Балтии. Официально новые ограничения могут начать обсуждать после окончания летних каникул. На данный момент этот вопрос поднимают в кулуарах.

Весной 2022 года Евросоюз запретил импорт морепродуктов из России. Тогда речь шла об икре и ракообразных.

Теперь же в ЕС хотят ужесточить уже действующие ограничения и отказаться от свежей рыбы, несмотря на то, что экспорт этого продукта из США — второго крупнейшего экспортера рыбы в ЕС — обходится на 20% дороже, чем из РФ.