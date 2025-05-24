Евросоюз хочет отключить от SWIFT еще более 20 банков в рамках санкций против РФ

Глава евродипломатии Кая Каллас еще 20 мая заявила, что страны Евросоюза планируют разработать 18-й пакет санкций, который будет оказывать давление на Россию. Осведомленные источники сообщили, что Евросоюз хочет отключить от системы SWIFT новые банки, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По неофициальной информации, от системы SWIFT в рамках новых санкций хотят отключить более 20 банков. О каких именно кредитных организациях идет речь, пока не уточняется.

Осведомленные источники сообщили, что ЕС изучает возможность оказания такого давления на Россию.

Ранее Каллас заявляла, что 18-й пакет санкций будет оказывать давление в энергетической сфере. В рамках 17-го пакета санкций под ограничения попали в том числе 200 морских судов, связанных с Россией.