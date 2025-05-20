Кая Каллас раскрыла детали 18-го пакета санкций против России

Каллас: в основу 18-го пакета санкций против РФ войдут меры в энергетике

Страны Евросоюза приняли решение ввести против России 18-й пакет санкций, который уже начали разрабатывать. Новые ограничения будут касаться мер в энергетике, такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости .

«Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро… Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике», — заявила Каллас.

По словам главы евродипломатии, в первую очередь новый пакет санкций установит более жесткий потолок стоимости российской нефти. Других деталей она пока не стала раскрывать, но отметила, что согласование 18-го пакета санкций пройдет быстро.

Ранее Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций, который наложил ограничительные меры в том числе на 200 морских судов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут ужесточать санкции в отношении России, так как есть перспектива дипломатическим путем решить украинский конфликт.