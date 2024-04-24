сегодня в 10:45

Евро упал ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей. Это произошло впервые с 3 апреля, следует из данных биржи.

В среду утром европейская валюта подешевела до 98,85 рубля, потеряв с начала торгов около рубля от своей стоимости (99,78).

Курс доллара продолжает снижаться. Сейчас за него просят 92,46 рубля.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов порекомендовал открыть вклад в юанях для защиты от ослабления рубля.