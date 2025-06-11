Если инфляция останется в оптимальных рамках, длинные вклады будут выгодны

Вопрос влияния инфляции на проценты по долгосрочным вкладам имеет много аспектов. Если удастся удержать инфляцию в оптимальных рамках, то ее отрицательное воздействие может быть нивелировано, сообщил РИАМО к. э. н, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Вклады, формируемые физическими лицами в банках, составляют важную часть ресурсной базы кредитной организации. Конечно, источники ресурсов формируются далеко не только за счет физических лиц, но роль их важна, подчеркивает эксперт.

Вклады на три года можно расценивать как долгосрочные ресурсы, которые нередко в специальной литературе называются «длинными деньгами». Эти деньги могут быть размещены, в свою очередь, банками на длительные периоды времени, что в целом позитивно сказывается на экономике в целом и отдельных секторах в частности. Весомое значение длинные деньги имеют для реального сектора экономики, отмечает Гиринский.

Рассмотрение вопроса снижения налогового бремени относительно трехлетних вкладов физических лиц безусловно заслуживает внимания, уверен экономист.

«В общем случае отмена НДФЛ по этой категории может послужить дополнительным мотивирующим компонентом помещения денежных средств на срочные вклады с более длительным периодом депонирования», — подчеркивает он.

Что касается инфляционных процессов и их влияния на доход по вкладам, то это вопрос, имеющий много аспектов, считает эксперт.

«Эффективное монетарное регулирование может позволить удержать инфляцию в оптимальных рамках, и в этом случае существенного влияния на процентный доход по вкладам не произойдет», — резюмирует Гиринский.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в стране снова задумались об отмене подоходного налога на трехлетние вклады. Теперь эту инициативу делают как законопроект.