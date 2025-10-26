ЕС сохранил за собой место в тройке ключевых торговых партнеров России

Евросоюз по итогам 2024 года сохранил позицию третьего по величине торгового партнера России с общим оборотом в 67,5 миллиарда евро, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным немецкого издания Bild, при этом внутри европейского блока произошли кардинальные изменения в структуре торговых потоков.

Так, Германия, ранее бывшая одним из ключевых партнеров, сократила импорт российских товаров на рекордные 92 процента, доведя общий объем двусторонней торговли до 9,5 миллиарда долларов. В то же время Венгрия демонстрирует противоположную тенденцию, нарастив импорт из России на 31 процент, до 6,2 миллиарда долларов,.

Бесспорным лидером в рейтинге торговых партнеров России остается Китай: объем импорта российских товаров в КНР по итогам прошлого года достиг почти 130 миллиардов долларов, а общий товарооборот между двумя странами приблизился к отметке в 250 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что странам ЕС грозит потеря как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику в случае конфискации активов России.