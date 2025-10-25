Евросоюз может потерять миллиарды долларов в случае конфискации активов России

Странам Евросоюза грозит потеря как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику в случае конфискации активов России для выдачи «репарационного кредита» Киеву, сообщает РИА Новости .

На сегодняшний день бельгийский депозитарий Euroclear хранит на своих счетах около 224,5 миллиарда долларов заблокированных активов. В их числе и частные средства, принадлежащие лицам, попавшим под санкции.

Также часть активов принадлежит Банку России. В этом году они принесли Euroclear около 90% доходов от всех российских активов.

Если ЕС решит конфисковать эти активы в пользу «репарационного кредита» Киеву, то Европа может лишиться как минимум 238 миллиардов долларов. Сейчас объединение решает, выдавать ли Украине такой кредит, который украинцы должны будут вернуть, только если Москва выплатит «репарации». Пока что страны объединения не смогли прийти к единому решению по этому вопросу.

Ранее в Кремле заявили, что ЕС ведет себя как «банда», говоря о замороженных активах РФ. Там заверили, что причастные будут нести ответственность в том или ином виде.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.