ЕС рассматривает варианты частичного возобновления закупок российского газа

На фоне обсуждений перемирия в Украине на международной арене заговорили о возможном возвращении российского газа в Европу. Один из сценариев — участие американских инвесторов в проекте «Северный поток», где США смогли бы закупать газ в России и поставлять его европейским потребителям, выступая посредниками, сообщает RuNews24.ru .

Эксперты отмечают, что это может облегчить экономическое сотрудничество и стабилизировать европейский рынок. Однако юридические и политические барьеры велики. Закон PEESA ограничивает участие США в российских энергетических проектах, а в ЕС любые шаги потребуют одобрения на фоне глубоких разногласий.

«Даже если сделка состоится, это будет не примирение, а прагматичный компромисс», — заявил экономист Яков Якубович.

Он подчеркнул, что передача трубопроводной инфраструктуры под частичный контроль США возможна только с согласия Украины и Европы — что без дополнительных условий маловероятно.

Сам факт обсуждения показывает: даже в условиях конфронтации стороны ищут экономически выгодные решения — пусть временные и ограниченные.