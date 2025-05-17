сегодня в 17:07

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море было обнаружено крупное месторождение газа, примерная стоимость которого составляет 30 млрд долларов.

«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине „Гектепе-3“. Объем — 75 млрд кубометров, экономическая ценность — $30 млрд», — написал турецкий лидер в соцсети в Х.

Он подчеркнул, что запасы газа на этом месторождении позволят обеспечивать топливом турецкие дома примерно на протяжении 3,5 лет.

Глава государства добавил, что с начала исследований на шельфе Турции было проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 — в Черном море. Работы на скважине «Гектепе-3» стартовали 27 марта и завершились накануне на глубине 3,5 км.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган схватил за палец французского коллегу Эммануэля Макрона во время приветствия на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании.