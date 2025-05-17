Haberler: Эрдоган схватил Макрона за палец в качестве дипломатического жеста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил французского коллегу Эммануэля Макрона за палец во время приветствия на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании, сообщает издание Haberler .

На опубликованных кадрах видно, как Макрон подходит и протягивает руку сидящему Эрдогану. Турецкий лидер пожимает руку Макрону, а затем удерживает его за палец и что-то говорит. После диалога Эрдоган отпускает президента Франции и он уходит.

Кадры вызвали резонанс в соцсетях. Многие пользователи считают, что таким образом Эрдоган не позволил Макрону продемонстрировать свое дипломатическое превосходство и подтвердил свое доминирующее положение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп планирует обсудить с Москвой итоги переговоров в Стамбуле. Переговоры между делегациями РФ и Украины длились меньше двух часов.