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Макрон: Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп планирует обсудить итоги переговоров в Стамбуле с Москвой сообщает « Газета.ru» .

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни», —заявил он.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.