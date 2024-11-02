Эмираты начали продавать России сливочное масло

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В Россию завезли 90 тонн сливочного масла из ОАЭ

В Россию начали завозить сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По данным на 2 ноября в РФ ввезено 90 тонн этого продукта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что первые поставки масла из ОАЭ начались 18 октября. До этого Эмираты не продавали России своего сливочного масла.

Ранее в Россию привезли сливочное масло из Турции. На прилавки российских магазинов планировалось выставить 20 тонн турецкого продукта.

За прошедший год в России сливочное масло подорожало более чем на 20%. Эксперты связывали такую тенденцию с ростом себестоимости производства.