Эмбарго на экспорт бензина из РФ возобновится в августе

Вице-премьер Александр Новак отметил, что правительство восстановит временный запрет на экспорт бензина, поставки топлива за рубеж не будут осуществляться в августе, сообщает « Интерфакс ».

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт бензина с марта по 31 августа. Но его уже несколько раз приостанавливали. Так, поставки топлива за границу разрешили с 20 мая до 31 июля.

А вот ситуация с разрешением на экспорт бензина в августе была до конца не ясна. Отмечалось, что принятие решения по этому вопросу было связано с насыщением внутреннего рынка топлива, а также с балансом спроса и предложения.

В итоге правительство решило восстановить запрет на экспорт с 1 августа. Также, по словам Новака, рассматривается продление запрета на сентябрь–октябрь. С такой инициативой выступили в Минэнергетики РФ.