Экспортеров Подмосковья пригласили на встречу клуба 15 июня

сегодня в 11:56

Встреча клуба экспортеров Московской области пройдет 15 июня 2026 года в Москве. Предпринимателям расскажут о мерах поддержки и возможностях выхода на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет встречу клуба экспортеров 15 июня 2026 года. Мероприятие состоится в конференц-зале отеля «Хэмптон Строгино» по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1. Сбор гостей начнется в 10:00, начало программы — в 10:30.

С докладом выступят специалисты Центра внешней торговли при Минпромторге РФ. Они представят меры поддержки предприятий, ориентированных на экспорт, и расскажут о бесплатных маркетинговых исследованиях для поиска перспективных зарубежных рынков. Участникам объяснят, как оценить емкость рынка, выявить барьеры и проанализировать спрос на продукцию.

Для участия необходимо заполнить форму на сайте фонда по ссылке: https://exportmo.ru/clubexport_15/06/2026 или обратиться к специалистам по телефону +7 (495) 150-39-41.

Дополнительная информация о поддержке экспортеров размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.