Экспорт РФ в ЕС в сентябре впервые за полгода превысил 3 млрд евро

Россия в сентябре впервые за шесть месяцев поставила в страны ЕС товаров свыше чем на 3 млрд евро, сообщает РИА Новости .

В начале осени европейские государства нарастили ввоз товаров из РФ почти на пятую часть, до 3,1 млрд евро. Кроме того, из ЕС было завезено продукции на 2,6 млрд евро, это на 5% превышает показатели августа.

В итоге двусторонний товарооборот вырос до 5,7 млрд евро против 5,1 млрд в конце лета. Несмотря на расширение торговли, ее уровень находится около показателей 1999 года.

РФ и ЕС за девять месяцев 2024 года уменьшили торговлю на 27%, до 50,7 млрд евро. Отечественный экспорт снизился на 34% (26,4 млрд евро), а европейский — на 17% (24,3 млрд евро).

Ранее Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Европу, ее доля составила 23,7%. Об этом говорят данные Евростата за сентябрь.