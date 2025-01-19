Экспорт фруктов, орехов и овощей из России в ЕС упал в три раза за год

По данным Евростата, в прошлом году Россия отправила в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году. Из российских овощей на европейском рынке в основном преобладали бобовые, сообщает РИА Новости .

С января по ноябрь общий объем закупок фруктов, орехов и овощей Евросоюзом достиг 121,1 млн евро. Этот результат в 2,8 раза меньше, чем в 2023 году. Овощей приобретено на 84 млн евро, фруктов и орехов — на 17,1 млн евро. На 20 млн евро куплено продуктов их переработки.

Больше всего РФ отправила в Евросоюз орехов — на 14,3 млн евро. Также на 450 тысяч евро Россия поставила ягод, на 307 тыс. — груш и яблок, на 18 тыс. — сухофруктов.

Что касается ЕС, он импортировал спаржу, сельдерей, баклажаны, огурцы, лук, консервированные, сушеные и замороженные овощи, томаты, морковь, свеклу, репу.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года Россия отправила в страны Европейского союза 119 тыс. тонн рыбной продукции. Согласно данным Россельхознадзора, из Мурманска в ЕС была поставлена треска, пикша и другая рыбная продукция.