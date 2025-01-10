Россия отправила в страны Евросоюза 119 тыс тонн рыбной продукции

По итогам прошлого года Россия отправила в страны Европейского союза 119 тыс тонн рыбной продукции, сообщается на сайте Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно данным ведомства, из Мурманска в ЕС была поставлена треска, пикша и другая рыбная продукция.

В Китай и Южную Корею Россия экспортировала лишь 7,1 тыс. тонн морских продуктов. Речь идет о крабах, креветках и кальмарах. В 2025 году в КНР стартовали поставки живого краба. На сегодняшний день отправлено 524,3 тонны.

В службе добавили, что всего в 2024 году на экспорт из Мурманской области отправили 150,8 тыс. тонн проверенной рыбной продукции.

Ранее стало известно, что за 2024 год Россия отправила в Германию не менее 68,6 тонны урана, что почти на 70% больше аналогичного периода прошлого года.