Эксперты рассказали, подешевеют ли кредиты и ипотека после сохранения ставки ЦБ

Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Эксперты рассказали, как решение ЦБ повлияет на стоимость кредитов и ипотеки в стране, сообщает издание «Банки.ру» .

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова считает, что не стоит ждать скорого снижения ставок по кредитам. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока рынку не дадут соответствующий сигнал. По ее мнению, это произойдет не раньше середины этого года.

При этом аналитики не исключают точечных изменений ставок отдельными игроками. Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев наблюдает улучшение ситуации с нормативной ликвидностью банков. Из-за этого ставки по кредитам и ипотеке могут понемногу снижаться.

«Сберегателям и заемщикам стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет», — добавил Васильев.

Последний раз ключевую ставку повышали осенью. В октябре она выросла с 19% до 21%. На заседании в декабре регулятор оставил ставку на прежнем уровне.