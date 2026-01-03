Эксперт: в первом квартале 2026 года курс рубля начнет снижаться

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что позиции рубля в начале 2026 года все еще сильны, однако ряд факторов его поддержки уже начинает ослабевать, пишет агентство « Прайм ».

По его прогнозу, в первом квартале 2026 года начнется умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть.

«Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы», — считает эксперт.

В начале января рубль сохранится в диапазоне 75-82 за доллар, 88-96 за евро и 10,6-11,5 за юань. Если ничего не поменяется, он под влиянием снижения поддержки начнет медленно двигаться ближе к верхним границам коридоров, отметил эксперт.

Ранее на заседании совета директоров Центрального банка РФ было принято решение снизить ключевую ставку до 16% с 16,5%.

После снижения ключевой ставки россиянам дали прогноз по ставкам банковских вкладов на 2026 год. В последние недели наблюдается падение доходности по вкладам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.