Эксперт Тимошенко дал прогноз курса рубля на конец сентября

На курс рубля на этой неделе будут влиять разнонаправленные факторы, как в поддержку российской валюты, так и против нее, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в качестве поддержки российскому рублю продолжает выступать традиционное приближение пика налоговых выплат. На его стороне — и недавнее решение регулятора поднять ключевую ставку. Между тем давление на рубль оказывает снижение сентябрьских объемов продаж валюты со стороны отечественного регулятора из резервов и уменьшение поступления иностранной валюты на фоне снизившихся нефтяных цен.

«В фокусе внимания — смягчение ДКП (денежно-кредитной политики — ред.) ФРС США и снижение Федрезервом до 50 б. п. ставки впервые с начала 2022 года, что оказывает заметное давление на позиции американского доллара. Решение снизить ее на фоне слабых показателей по рынку труда, хоть и было ожидаемо, но большинство аналитиков склонялись к более аккуратной коррекции. Среди основных прогнозируемых рисков такого решения — возможный новый виток инфляции», — сказал Тимошенко.

Тем временем нефтяные цены, способные оказать влияние на расстановку сил на валютном рынке, отреагировали ростом на распространение на рынке оптимистичных настроений после снижения ставки Федрезерва.

Эксперт считает, что наметившийся рост мировых позиций курса евро способен снизить экономическую конкурентоспособность еврозоны, что, в свою очередь, способно подтолкнуть ЕЦБ к смягчению ДКП.

Доллар на текущей неделе будет стоить 91-94 рубля, евро 101-104 рубля, спрогнозировал Тимошенко.