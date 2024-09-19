Эксперт спрогнозировал повышение цен на золото
Экономист Роджерс: золото подорожает до 3 тыс. долларов за унцию
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Политолог и экономист Александр Роджерс заявил, что в скором времени золото подорожает до 3 тыс. долларов за унцию. По его словам, драгоценный металл остается «безопасной гаванью», сообщает «Абзац».
В эту «безопасную гавань» бегут в случае финансовой нестабильности, чтобы сохранить капиталы. Эксперт отметил, что показатели США на грани кризиса — они хуже, чем в 2007 году. Доллар обесценивается, так как многие отказываются от американской валюты.
«Многие инвесторы спасают деньги в золоте, поэтому цена на него будет и дальше расти», — заявил Роджерс.
12 сентября стоимость золота обновила исторический рекорд. Она достигла 2570 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма — ред.).