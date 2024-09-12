Стоимость золота достигла нового рекордного значения

Стоимость золота обновила исторический рекорд. Она достигла 2570 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма — ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На 16:12 по московскому времени на нью-йоркской бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото достигала 2576 долларов за тройскую унцию. Она поднималась на 1,32% или на 36,6 доллара.

По мнению аналитиков, золото расценивают как актив-убежище, который ценится особенно в напряженной мировой обстановке. Поэтому в 2024 году стоимость драгоценного металла несколько раз обновляла исторические рекорды.

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка также отметила, что инвестиционная привлекательность золота растет. Цена на драгметалл на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысила 7,3 тыс. рублей за 1 грамм. В такой ситуации золотая инвестиционная монета, не требующая особых условий хранения, представляет собой достойную альтернативу золотому слитку.