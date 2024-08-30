Россиянам рекомендовали покупать золотые монеты в качестве инвестиции

Инвестиционная привлекательность золота растет. Цена на драгметалл на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысила 7,3 тыс. рублей за 1 грамм. В такой ситуации золотая инвестиционная монета, не требующая особых условий хранения, представляет собой достойную альтернативу золотому слитку, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

За последние три недели золото подорожало в РФ более чем на 10%. Более того, осенью макроэкономическая ситуация в мире будет способствовать росту стоимости этого металла в свете того, что регулятор США планирует снижать процентные ставки. Есть и другие долгосрочные причины роста стоимости драгоцметалла, поэтому инвестиции в него не теряют актуальность.

Многие граждане инвестируют в золотые слитки и монеты, то есть в физические золото.

«Золотая инвестиционная монета не требует особых условий хранения, поэтому является хорошей альтернативой золотому слитку», — отмечает Спинка.

По его мнению, такой вариант инвестиций доступнее по ряду причин. Во-первых, стоимость инвестиционной монеты значительно ниже, чем у слитка, за счет малого размера. Во-вторых, она продается в специальной герметичной капсуле — особые условия хранения уже созданы. Владельцу не надо волноваться, что монета поцарапается. В-третьих, купить монету значительно проще: их реализуют и банки, и сертифицированные Пробирной палатой компании.

«Если вы впервые инвестируете в золото, рекомендую обратить внимание на Георгия Победоносца весом в четверть тройской унции», — дал совет эксперт.