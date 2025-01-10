Эксперт: рынок спокойно отреагировал на санкции США против российской энергетики

Американские санкции против России не просадят мировой энергетический рынок
Экономика

Новые американские ограничения против российского нефтегазового сектора не просадят мировой энергетический рынок, заявил ТАСС директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По мнению специалиста, рынок после объявления рестрикций подрос до 80 долларов за баррель марки Brent и остановился.

Однако Россия временно может войти в состояние дисбаланса логистики, считает эксперт.

«Санкции приведут к заметному росту издержек на транспортировку и следовательно увеличению дисконтов на российскую нефть», — сказал Белогорьев.

Ранее Минфин США объявил о новых ограничениях против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. По мнению уходящей американской администрации, снять санкции команда избранного президента Дональда Трампа сможет только через Конгресс.