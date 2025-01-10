Эксперт: рынок спокойно отреагировал на санкции США против российской энергетики

сегодня в 22:25

Американские санкции против России не просадят мировой энергетический рынок

Новые американские ограничения против российского нефтегазового сектора не просадят мировой энергетический рынок, заявил ТАСС директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По мнению специалиста, рынок после объявления рестрикций подрос до 80 долларов за баррель марки Brent и остановился.

Однако Россия временно может войти в состояние дисбаланса логистики, считает эксперт.

«Санкции приведут к заметному росту издержек на транспортировку и следовательно увеличению дисконтов на российскую нефть», — сказал Белогорьев.

Ранее Минфин США объявил о новых ограничениях против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. По мнению уходящей американской администрации, снять санкции команда избранного президента Дональда Трампа сможет только через Конгресс.