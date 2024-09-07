Эксперт рассказал, зачем США намеренно роняет доллар

«Доллар слабеет на фоне устойчивых ожиданий перехода ФРС США к снижению ключевой ставки — события, которого долго ждали и рассчитывали на него еще весной, однако тогда это не дала сделать повышенная инфляция», — сказал Александров.

Он подчеркнул, что при этом слабый доллар может принести США пользу. Так, снижение ключевой ставки сможет продемонстрировать успех экономической политики действующей администрации в преддверии выборов американского президента.

Эксперт отметил, что также снижение ставки способствует снижению доходности по корпоративным и государственным облигациям. Еще это привлечет дополнительный мощный поток денег в гособлигации.

По мнению аналитика, выгодная спекулятивная покупка облигаций позволит американским властям решить 2 задачи. Они получат положительную переоценку инвестиций в гособлигации для банков и фондов.

Кроме того, Минфин США получит возможность по более низким ставкам и в условиях высокого спроса рефинансировать свой долг и привлечь более дешевые деньги на долговом рынке. В настоящее время это очень актуально в связи с высокой долговой нагрузкой Штатов.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что российская валюта может ослабнуть до конца текущего года из-за нестабильной геополитической обстановки, но его стоимость не должна упасть ниже 93-95 рублей.