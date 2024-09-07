Эксперт рассказал, зачем США намеренно роняет доллар
Руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс Дмитрий Александров заявил, что слабеющая национальная валюта выгодна для Соединенных Штатов, сообщает «Прайм».
«Доллар слабеет на фоне устойчивых ожиданий перехода ФРС США к снижению ключевой ставки — события, которого долго ждали и рассчитывали на него еще весной, однако тогда это не дала сделать повышенная инфляция», — сказал Александров.
Он подчеркнул, что при этом слабый доллар может принести США пользу. Так, снижение ключевой ставки сможет продемонстрировать успех экономической политики действующей администрации в преддверии выборов американского президента.
Эксперт отметил, что также снижение ставки способствует снижению доходности по корпоративным и государственным облигациям. Еще это привлечет дополнительный мощный поток денег в гособлигации.
По мнению аналитика, выгодная спекулятивная покупка облигаций позволит американским властям решить 2 задачи. Они получат положительную переоценку инвестиций в гособлигации для банков и фондов.
Кроме того, Минфин США получит возможность по более низким ставкам и в условиях высокого спроса рефинансировать свой долг и привлечь более дешевые деньги на долговом рынке. В настоящее время это очень актуально в связи с высокой долговой нагрузкой Штатов.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что российская валюта может ослабнуть до конца текущего года из-за нестабильной геополитической обстановки, но его стоимость не должна упасть ниже 93-95 рублей.