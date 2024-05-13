Эксперт по топливу пояснила, может ли в стране подешеветь бензин на АЗС

Эксперт Бунина: крупные АЗС могут снизить цены на бензин, но не делают этого

Конечную цену на бензин для розничных потребителей определяют крупные АЗС. И сейчас они могли бы снизить стоимость топлива без всякого риска для своего бизнеса на несколько рублей, но не делают этого, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Несмотря на снижение оптовых цен на бензин, стоимость топлива в розницу продолжает понемногу расти, что вызывает вопросы, заявила эксперт.

«Сейчас, когда в стране достаточно любого вида нефтепродуктов, можно аккуратно снижать цены для конечного потребителя на стелах АЗС, например, на 50 копеек в этом месяце, и потом еще на 1 рубль к июню», — считает Бунина.

По ее мнению, крупные компании без всякого ущерба для своего бизнеса имеют возможность снизить цены на АЗС, но не делают этого.