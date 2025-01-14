Эксперт по криптовалютам объяснил причины скачков курса биткойна

Эксперт Полилов о скачках биткойна: его курс ни к чему не привязан

Основатель агентства интернет-маркетинга, IT-эксперт Антон Полилов рассказал, от чего зависит курс биткойна и каковы прогнозы на ближайшее время, сообщает «МИР 24» .

Резкое падение курса этой криптовалюты было отмечено в январе 2025 года. Так, 13 января стоимость биткойна упала ниже 90 тыс. долларов впервые с ноября, тогда как 6 января она составляла более 100 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что биткойн обрушился в конце декабря 2024 года — до 91,4 тыс. долларов.

Эксперты говорят, что сильная волатильность криптовалюты зависит от новостной повестки — мнений и высказываний специалистов.

«В целом курс биткойна ни к чему не привязан. Сейчас на него, как и на любой товар, влияют только спрос и предложение», — рассказал Полилов.

Он сравнил курс биткойна с рынком ценных бумаг, где ожидания определенных событий могут обесценить целые отрасли, а когда все оказывается не так плохо, то цены «отыгрывают» назад. При этом те, кто «раздул панику», могут на этом выиграть.

Эксперт добавил, что курс биткойна зависит от инфраструктуры майнинга.

«Те, кто хотят его майнить и продать подороже, заинтересованы в больших охватах, пиаре и постоянном хайпе», — объяснил Полилов.

Он добавил, что криптовалюты с нами «всерьез и надолго».