Эксперт объяснила причины роста интереса к банкротству среди россиян

Специалист по банкротству физических лиц Наталия Потапова заявила, что за последние годы долговая нагрузка населения значительно выросла, что привело к увеличению числа обращений к процедуре банкротства, сообщает RuNews24.ru .

Рост интереса к банкротству физических лиц связан с изменением экономических и социальных условий, а не с безответственностью граждан.

По словам эксперта, за последние годы долговая нагрузка населения заметно увеличилась. Многие брали кредиты при одном уровне дохода, а возвращать их приходится уже в условиях роста цен. В результате должники сталкиваются с так называемым «эффектом снежного кома», когда проценты, штрафы и пени увеличивают сумму долга быстрее, чем человек способен ее погашать.

«При сохранении текущих экономических условий интерес к банкротству физических лиц, вероятнее всего, останется на высоком уровне. Существенного снижения количества процедур в ближайшей перспективе ожидать не приходится», — пояснила Потапова.

Эксперт отметила, что возможные изменения в законодательстве могут сделать процедуру банкротства дороже. Например, если будет увеличено вознаграждение финансового управляющего, стоимость процедуры возрастет.

Потапова напомнила, что банкротство позволяет избавиться от непосильных долгов, но влечет и негативные последствия. В течение 5 лет после процедуры индивидуальный предприниматель не может вновь зарегистрироваться как ИП, а также действуют ограничения на управление юридическими лицами. Все ценное имущество может быть реализовано с торгов, а в кредитной истории появится отметка о банкротстве. Информация о статусе банкрота становится публичной и может повлиять на деловую репутацию.

Эксперт рекомендовала перед принятием решения о банкротстве обязательно проконсультироваться со специалистом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.