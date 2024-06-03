Эксперт назвал долю россиян с высокими доходами
Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович заявил, что доля жителей России с высокими доходами составляет лишь 10%.
«Они платят много, но они платят меньше, чем если бы эти ставки распространялись и на акции, и на дивиденды. А там на акции и на дивиденды 15% и больше не поставили», сказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Остапкович добавил, что 10% россиян с самыми большими доходами аккумулируют около 45% всех доходов государства.
Ранее Минфин РФ внес поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым все деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет. Эта сумма будет составлять 2 трлн рублей в 2025 году.
28 мая законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс были направлены в правительство на рассмотрение.