Эксперт назвал долю россиян с высокими доходами

«Они платят много, но они платят меньше, чем если бы эти ставки распространялись и на акции, и на дивиденды. А там на акции и на дивиденды 15% и больше не поставили», сказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Остапкович добавил, что 10% россиян с самыми большими доходами аккумулируют около 45% всех доходов государства.

Ранее Минфин РФ внес поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым все деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет. Эта сумма будет составлять 2 трлн рублей в 2025 году.

28 мая законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс были направлены в правительство на рассмотрение.