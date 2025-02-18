Эксперт Мамиконян: россияне стали есть больше мяса

Рынок мяса в России по итогам 2024 года составил 11,5 млн тонн, из чего следует, что в год на одного человека приходится около 82 кг данного продукта, сообщил независимый эксперт рынка мяса и мясопродуктов, председатель попечительского совета фонда премии им. П. А. Столыпина Мушег Мамиконян.

Он добавил, что это рекордный объем, который не был достижим при плановой экономике и в последние 25 лет.

«Те реформы, которые были начаты 2000-е годы, стимулировали развитие АПК в целом и привели к результатам, которые не ожидали ни российские, ни мировые эксперты», — уточнил Мамиконян.

По его словам, в настоящее время среднее потребление мяса и мясной продукции в РФ на душу населения составляет 82 кг. Этот показатель превышает результаты аналогичной статистики по странам Восточной Европы.

Ранее врач-диетолог Асият Байчорова рассказала, что говядина, свинина и баранина — богатый источник аминокислот, а также железа и витамина B12, цинка. Особенно стоит включать красное мясо в рацион спортсменов, людей с анемией, беременных, детей и подростков, соблюдая рекомендованные нормы. В соответствии с указаниями ВОЗ, оптимальная доза мяса составляет до 500 граммов в неделю (около 70 граммов в день).