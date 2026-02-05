Курс американской валюты на уровне 40 рублей за доллар является лишь стратегическим желанием, далеким от экономической реальности. Такой сценарий, если бы он осуществился, нанес бы сокрушительный удар по российской промышленности и бюджету, заявил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Мы полагаем, что курс доллара за 40 рублей — из области стратегических желаний отдельных политиков, а не тактической реальности. Все дело в том, что аргументы господина Аксакова в пользу вышеуказанного сценария не слишком реалистичны», — прокомментировал аналитик.

Короткая радость с печальными последствиями

В США идет активная эмиссия денежных знаков, что должно обрушить курс доллара. Действительно, высокий госдолг страны и потенциальное снижение уровня ключевой ставки ФРС могут создать риски для некоторого ослабления курса доллара. Но максимум, чего ждут подавляющее большинство участников рынка от американской валюты в этом году — это чуть более низкие уровни, чем в прошлом году. Резкого обвала доллара на 30-40% не допустит Минфин США и ФРС. Доллар был и на ближайшие десятилетия остается главной резервной валютой в нестабильном мире, отмечает эксперт.

Второй аргумент в пользу курса доллара за 40 руб. — политика укрепления рубля в России. Это не выдерживает никакой критики, поскольку Россия — это ключевой сырьевой экспортер и стране нужна контролируемая слабеющая валюта. В этом случае в бюджете будут деньги на текущие расходы и на инвестиции в будущие проекты. А при курсе 40 руб. в страну хлынет поток дешевого импорта, который в корне убьет все ранее выстроенное импортозамещение. Резкое падение внутреннего производства в России и обвал экспорта будет почти гарантировано, уверен Потавин.

«То есть радость от курса доллара по 40 руб. будет очень короткой и с печальными последствиями», — подчеркивает аналитик.

Что будет с курсом доллара?

По его словам, сложно привести аргументы, которые бы могли снизить курс доллара до столь низких отметок. Текущее бюджетное правило, при котором растет продажа валюты при снижении цены на нефть (и наоборот) стабилизирует рубль, но не гарантирует его сильного укрепления.

«Поэтому курс 40 руб. за доллар крайне маловероятен в будущем. Теоретически рубль может укрепиться до 70 руб., в идеальной ситуации роста цен на нефть устойчиво выше $100/барр., при сохранении тенденции на падение индекса доллара (индекс DXY ниже 80, сейчас 98). Также мы не исключаем локального усиления курса рубля в ситуации достижения мира в Украине (даже в формате „заморозки“ конфликта), что создаст для российской экономики и рынков ряд позитивных моментов в виде снижения геополитической премии к риску, смягчения части санкций и восстановления инвестиционного спроса на рублевые активы, а значит и российскую валюту», — отметил Потавин.

Надо понимать, что курс рубля долгосрочно всегда слабеет, поэтому чем ниже сейчас оттягивается маятник курса доллара вниз, тем сильнее он затем полетит вверх, говорит эксперт.

«Курс доллара всегда возвращается на те уровни, где он однажды уже побывал. Стоит только изменить правила игры. Например, открыть в прежних объемах возможность свободно выводить валюту за рубеж. Однажды это должно случиться, поэтому у нас нет сомнений в том, что USD/RUB когда-нибудь вернется на максимумы 2024 г. в район 110 руб. — все дело только в сроках. Кто-то ждет, что это может случиться уже через год, а кто-то — через 3-4 года. Поэтому мы полагаем, что вероятность ослабления рубля в ближайшие 1-2 года многократно выше, чем его значительного укрепления», — высказывает свое мнение Потавин.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» о предпосылках для снижения курса доллара до 40 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.