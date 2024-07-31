Эксперт Кокорев: ставки по банковским вкладам будут высокими

На сегодняшний день в условиях нестабильности на финансовых рынках и растущей инфляции в России банковские вклады являются одним из наиболее надежных и выгодных способов хранения и сохранения денежных средств, сообщил РИАМО квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев.

Ключевая ставка ЦБ в данный момент находится на уровне 18%, а банки предлагают клиентам размещать свои деньги на вкладах под 19-20% годовых, напомнил аналитик.

По его мнению, сейчас отсутствуют предпосылки к снижению ключевой ставки из-за роста инфляции, а значит ставки по вкладам будут оставаться на высоком уровне.

«На данный момент банковские вклады предлагают хорошую доходность — до 20% процентов годовых. Это неплохой процент, который поможет защитить деньги от инфляции. Поэтому если человек хочет выбрать надежный и выгодный способ хранения денежных средств, то стоит воспользоваться вкладами», — рекомендует Кокорев.