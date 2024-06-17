Эксперт Юшков: поставки «Газпрома» в ЕС могут вырасти до 33 млрд кубов в 2024 г

По итогам 2024 года поставки «Газпрома» в Европу могут превысить показатель прошлого года в 27 млрд кубометров и вырасти до 30-33 млрд кубометров, сообщил РИАМО ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее издание Financial Times заявило, что поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за 2 года превысили показатели газового экспорта США, составив 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине. При этом на СПГ из США в мае пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

«Превышение объема российских поставок газа в Европу над американскими стало возможным по двум причинам: во-первых, один из крупнейших заводов США по сжижению газа приостановил свою работу из-за ремонта, а во-вторых, американцы перенаправили часть своих СПГ-поставок из Европы в Азию. Там еще в мае установилась очень жаркая, засушливая погода, в связи с чем выросло потребление энергии и подскочили цены на газ, чем и воспользовались в США, получив дополнительную возможность заработать», — объяснил Юшков.

Европейцам же приходится повышать цены на газ, чтобы удержать американский СПГ на своем рынке, а покупать газ у «Газпрома» выгоднее, поскольку цена на российское топливо хоть и привязана к спотовому рынку, но в ряде контрактов компании есть лаг (месяц-два), который приводит к тому, что российский газ дорожает медленнее, чем на мировом рынке, уточнил эксперт.

При этом он подчеркнул, что радикально увеличить поставки российского газа в Европу в нынешних реалиях невозможно, поскольку не работают другие газопроводы и мешают санкции.

«А американцы строят новые СПГ-заводы и в ближайшие годы смогут увеличить объемы своего экспорта, в том числе и в Европу. Так что надеяться на европейский рынок России не стоит», — заключил Юшков.