Эксперт Иванишко: бизнес-клубы создают условия для экономического шпионажа

Бизнес-клубы — популярный формат объединений предпринимателей в России. Эти закрытые сообщества функционируют по своим правилам, объединяя людей с высоким доходом и общими интересами. Между дорогими членскими взносами, приватными сделками и формированием социального капитала встречаются и риски: интерес к таким клубам проявляют не только бизнесмены, но и спецслужбы, сообщает RT .

Крупные бизнес-клубы позволяют своим участникам посещать закрытые мероприятия, мастермайнды и форум-группы, где обсуждаются актуальные бизнес-задачи, заключаются сделки и строятся партнерства. Такие форматы помогают адаптироваться к экономическим вызовам, искать решения в условиях санкций, а также выстраивать новые пути диверсификации бизнеса.

Среди членов таких сообществ — не только предприниматели, но и чиновники, ученые и эксперты. По мнению экспертов, особенности формата делают бизнес-клубы привлекательной средой не только для деловых связей, но и для разведки.

Судебный эксперт и преподаватель РГУП Игорь Иванишко считает, что высокая степень доверия, откровенные обсуждения и замкнутая среда создают удобные условия для экономического шпионажа.

Особый интерес вызывают сообщества, где сосредоточены специалисты по IT, техническим разработкам и искусственному интеллекту.

В России до сих пор действуют бизнес-инициативы, связанные с Young Presidents Organization* (YPO). YPO известна не только как площадка для деловых связей, но и как инструмент экономического шпионажа и вербовки предпринимателей в том числе через закрытые клубы, такие как московский «Джинто».

*Внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций.