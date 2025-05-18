Эксперт Хортай: план Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ не примут

Директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg Оливер Хортай считает, что Евросоюз не примет план Европейской комиссии по отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года из-за негативных последствий.

«Понятно, чего ожидает Еврокомиссия, но вопрос в том, обоснованы ли эти ожидания», — заявил Хортай в ходе выступления в воскресной программе на радиостанции Kossuth.

Он выразил мнение, что предложение Брюсселя о полном запрете импорта нефти, газа и ядерного топлива из России не будет поддержано из-за риска серьезных экономических и социальных проблем, на которые Евросоюз не готов пойти.

По словам эксперта, набольший вред инициатива ЕК нанесет Венгрии и Словакии, которые продолжают получать российские нефть и газ. Однако и другие европейские государства также столкнутся с серьезными последствиями.

Хортай добавил, что инициатива носит исключительно политический характер и противоречит законодательству ЕС, которое предоставляет всем членам объединения право самостоятельно выбирать поставщиков и маршруты транспортировки энергоресурсов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой ускорения процедуры вступления Украины в состав Евросоюза.