Эксперт: есть сомнения относительно полного отказа Европы от российского газа

Даже в условиях острой внешнеполитической конъюнктуры европейцы отказываются от российского газа лишь декларативно, реально же поставки продолжаются. И при нормальных внешнеполитических условиях замены газу из РФ в Европе нет, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

На фоне радикального повышения энергетических рисков ЕС фокус внимания европейских политиков переместился от концепции «зеленой энергетики» к концепции замещения российских углеводородов, в этом суть энергетической политики западных партнеров, отметил эксперт.

По его словам, если вчера в ЕС открыто заявляли о достижении net-zero в энергетике, то сегодня — строят планы по диверсификации газовых поставок. Такого рода дихотомия наталкивает на сомнения относительно полного отказа от российского газа.

Эксперт пояснил, что сырье из России имеет 2 традиционных преимущества относительно конкурентов: бесперебойность поставок и гибкость ценовой политики. Замещение российских объемов норвежскими и американскими уже привело к заметному удорожанию природного газа, что незамедлительно отразилось и на цифрах платежек за ЖКХ, и на настроении крупных промышленных абонентов, и на позиции крайне зависимых от ценовых колебаний на энергоносители государств, к примеру, Франции, Испании и Венгрии.

«Поэтому большинство вводных, которыми мы располагаем, говорит не о снижении, а об увеличении доли российского газа в импорте Евросоюза в перспективе», — полагает Марышев.

Единственным препятствием на пути восстановления торговых отношений с ЕС остается консолидированная антироссийская позиция западных государств, которая не будет вечной, считает он. Даже в условиях острой внешнеполитической конъюнктуры европейцы отказываются от российского газа лишь декларативно, реально же поставки продолжаются.

«При нормальных внешнеполитических условиях альтернативы российскому газу в Европе нет, а заменить углеводороды ВИЭ-генерацией при текущем технологическом уровне — рискованная инициатива. Поэтому прогноз МВФ об отказе Европы от российских энергоресурсов к 2030 году не отражает реальные перспективы и выглядит очередным выпадом со стороны антироссийского лобби в Европе», — резюмировал Марышев.