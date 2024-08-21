Способ аренды банковских карт для вывода денег является ярким примером использования методов социальной инженерии. В данном случае используются жажда заработать легких денег и неосведомленность граждан о том, что подобные действия являются недопустимыми, сообщил РИАМО руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Банковская карта вместе с паролями, логином и другой платежной информацией — это способ доступа к именному банковскому счету, который закреплен за конкретным человеком. Счет в банке открывается на определенное физическое лицо, для чего организация производит проверку личности с предъявлением паспорта. Сдавая счет в аренду, человек нарушает право пользования банковским счетом, отметил эксперт.

Еще есть высокий риск того, что такой гражданин может быть расценен как соучастник мошеннических операций. Поэтому всегда, когда граждане пользуется банковскими услугами, нужно читать договор.

«Если бы люди читали договоры и имели знания о том, что действия подобного рода могут быть классифицированы как мошенничество, то подобная схема не смогла бы работать. К сожалению, не все наши соотечественники обладают базовыми знаниями в области банковских операций и соблюдения информационной гигиены», — констатировал Овчинников.

Ранее ВТБ сообщил, что мошенники начали использовать новую схему обмана с арендой банковских карт, когда они берут их во временное пользование, а затем при проведении операций ответственность за кражу средств возлагают на владельцев карт.