В ВТБ рассказали о новой схеме мошенников с банковскими картами

Специалисты ВТБ выявили новую схему, придуманную мошенниками для похищения денежных средств. Преступники берут в аренду банковские карты у дропов (простых пользователей — ред.), а потом выводят на них похищенные деньги, сообщает РИА Новости .

До разработки новой схемы мошенники выкупали карты, совершали через них транзакции и уничтожали. Теперь же они делают соучастниками преступления реальных владельцев карт, перекладывая на них ответственность за мошенничество.

Они используют сторонние счета и карты в приложениях, просят жертву перевести на них деньги. Сами карты берутся в аренду и клиентов. При этом людей убеждают, что такие действия безопасны, обещают простой и якобы законный заработок.

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин предупредил клиентов, что подобная передача карты влечет за собой массу рисков — от попадания в черные списки банков до реального уголовного срока. Более того, мошенники могут оформить на них кредиты и «повесить» большие долги.

Ранее мошенники разработали «медицинскую» схему обмана, чтобы получить доступ к банковским счетам и учетным записям россиян на «Госуслугах». Жителей Москвы начали зазывать на прохождение «флюорографии», требуя указать номер полиса обязательного медицинского страхования и паспортные данные.