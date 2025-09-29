Экспедиторы, менеджеры, повара: какую подработку чаще всего предлагает бизнес

Спрос на экспедиторов и менеджеров на подработку вырос в РФ более чем в 2 раза

Эксперты проанализировали данные за январь–август 2024/2025 годов и выявили, на какие варианты подработки бизнес чаще всего искал временных исполнителей. В целом по России количество предложений по подработке выросло на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 58 223 руб./мес., сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Подработка».

Каких исполнителей чаще ищет бизнес

Чаще всего компании искали на подработку водителей-экспедиторов — количество предложений выросло более чем в 2 раза (+133%). За неполную занятость на этой позиции предлагали в среднем 101 403 руб./мес.

Также более чем в 2 раза (+109%) за год выросло количество предложений о частичной занятости для менеджеров по работе с клиентами. Среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 38 254 руб./мес. за неполный рабочий день.

На третьем месте в рейтинге — позиция работника кухни. Количество предложений на этой позиции выросло почти в 2 раза (+86%), предлагали им в среднем 21 288 руб./мес. за неполный рабочий день.

Далее в рейтинге следуют специалисты поддержки (+76% — 19 516 руб.), бариста (+59% — 27 736 руб.), курьеры (+39% — 63 043 руб.). Доход последних фактически зависит от количества выполненных заказов, способа доставки и региона подработки.

Рост количества вариантов подработки по регионам

Больше всего количество вариантов подработки выросло в Ямало-Ненецком автономном округе — более чем в 2 раза (+117%). Среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 53 204 руб./мес. Также более чем вдвое (+107%) выросло количество предложений в Забайкальском крае, где в среднем исполнителям предлагали 49 327 руб./мес. Топ-3 по динамике количества предложений заняла Калмыкия с ростом на 107%. Бизнес в среднем предлагал на подработке 60 984 руб./мес.

В других регионах тоже наблюдается активный рост: так, в Якутии количество предложений выросло почти в 2 раза (+97%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 54 912 руб./мес. На 96% чаще бизнес искал исполнителей и в Республике Коми, а за подработку предлагали в среднем 66 355 руб./мес.

В каких сферах чаще всего ищут временных сотрудников

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отметил, что компании чаще всего ищут исполнителей в сферах, где важны скорость и гибкость — это логистика, клиентский сервис и общепит. Например, рост количества предложений для водителей-экспедиторов напрямую связан с постоянным развитием онлайн-торговли и ростом потребности в оперативной и качественной доставке.

«Мы наблюдаем спрос на подработку и со стороны временных исполнителей — например, более в чем 2 раза вырос интерес к подработке на позициях специалиста по закупкам (+123%), менеджера по клинингу (+117%) и заготовщика мяса (+108%)», — рассказал Яськин.

